True Detective
Warrick Page/HBO
Star Trek: Discovery
Ben Mark Holzberg/CBS
I Am the Night
Clay Enos/TNT
Whiskey Cavalier
Larry D. Horricks/ABC
Wayne
Deadly Class
Katie Yu/SYFY
I'm Sorry
truTV/WarnerMedia
Flack
Ollie Upton/PopTV
Brooklyn Nine-Nine
Vivian Zink/NBC
Roswell, New Mexico
Ursula Coyote/The CW
Black Monday
Erin Simkin/Showtime
Unbreakable Kimmy Schmidt
Eric Liebowitz/Netflix
The Other Two
Jon Pack/Amazon Studios
Broad City
Cara Howe/Comedy Central
Boomerang
Annette Brown/BET
Pen15
ALEX LOMBARDI/Hulu
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