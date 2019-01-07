The 16 shows you need to watch this winter

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Seija Rankin
January 07, 2019 at 10:00 AM EST
<p>The second season of <em>True Detective</em> may have turned off some early fanatics of this anthology series, but season 3 has an ace up its sleeve: <a href="https://ew.com/tv/2019/01/04/true-detective-season-3-preview-mahershala-ali/">Mahershala Ali</a>. The Oscar winner plays&nbsp;Vietnam-vet-turned-state-detective Wayne Hays, who&#8217;s investigating the disappearance of two children in the Ozarks in the 1980s.</p> <p>Premieres Jan. 13 on HBO.&nbsp;</p>
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True Detective

The second season of True Detective may have turned off some early fanatics of this anthology series, but season 3 has an ace up its sleeve: Mahershala Ali. The Oscar winner plays Vietnam-vet-turned-state-detective Wayne Hays, who’s investigating the disappearance of two children in the Ozarks in the 1980s.

Premieres Jan. 13 on HBO. 

Warrick Page/HBO
<p>Spock and Captain Pike are back in <a href="https://ew.com/tv/2019/01/04/star-trek-discovery-spock-captain-pike/">season 2</a>, which feels like a return to the original series.</p> <p>Premieres Jan. 17 on CBS All Access.</p>
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Star Trek: Discovery

Spock and Captain Pike are back in season 2, which feels like a return to the original series.

Premieres Jan. 17 on CBS All Access.

Ben Mark Holzberg/CBS
<p><em>Wonder Woman&nbsp;</em>dream team Patty Jenkins and Chris Pine reunite for a <a href="https://ew.com/tv/2018/11/26/i-am-the-night-trailer-release-date/">noir miniseries</a>&nbsp;about a woman who discovers her birth family has a troubling connection to the notorious Black Dahlia murder.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 28 on TNT.</p>
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I Am the Night

Wonder Woman dream team Patty Jenkins and Chris Pine reunite for a noir miniseries about a woman who discovers her birth family has a troubling connection to the notorious Black Dahlia murder. 

Premieres Jan. 28 on TNT.

Clay Enos/TNT
<p><em>Scandal&nbsp;</em>and&nbsp;<em>The Walking Dead</em> finally have something in common. Scott Foley and Lauren Cohan star in a <a href="https://ew.com/tv/2019/01/03/winter-tv-2019-premiere-dates-january-february-shows/">spy drama</a> with a love/hate relationship twist.&nbsp;</p> <p>Premieres Feb. 27 on ABC.&nbsp;</p>
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Whiskey Cavalier

Scandal and The Walking Dead finally have something in common. Scott Foley and Lauren Cohan star in a spy drama with a love/hate relationship twist. 

Premieres Feb. 27 on ABC. 

Larry D. Horricks/ABC
<p>The writers of&nbsp;<em>Deadpool</em>&nbsp;made a YouTube show, so definitely don&#8217;t watch this at work. It follows <a href="https://ew.com/tv/2018/11/19/wayne-trailer-rhett-reese-paul-wernick/">Wayne</a> (duh), a kid from a rough area of Massachusetts who goes on a road trip with his crush after the death of his father.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 16 on YouTube Premium.</p>
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Wayne

The writers of Deadpool made a YouTube show, so definitely don’t watch this at work. It follows Wayne (duh), a kid from a rough area of Massachusetts who goes on a road trip with his crush after the death of his father. 

Premieres Jan. 16 on YouTube Premium.

<p>Lana Condor goes comic book in <a href="https://ew.com/tv/2018/12/20/watch-deadly-class-episode-1-online/">this action series</a> about students at an elite school for assassins.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 16 on Syfy.</p>
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Deadly Class

Lana Condor goes comic book in this action series about students at an elite school for assassins. 

Premieres Jan. 16 on Syfy.

Katie Yu/SYFY
<p>Season 2 of the <a href="https://ew.com/tv/2019/01/03/winter-tv-2019-premiere-dates-january-february-shows/">comedy</a> starring Andrea Savage promises even more awkwardness based on her own life.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 9 on TruTV.&nbsp;</p>
pinterest
I'm Sorry

Season 2 of the comedy starring Andrea Savage promises even more awkwardness based on her own life. 

Premieres Jan. 9 on TruTV. 

truTV/WarnerMedia
<p>If you&#8217;ve ever wondered what the celebrity crisis management and PR industry is really about, this show (from&nbsp;<em>True Blood</em>&rsquo;s <a href="https://ew.com/tv/2018/12/03/anna-paquin-flack-trailer-first-look-video-exclusive/">Anna Paquin</a>) is for you.</p> <p>Premieres Feb. 21 on Pop.</p>
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Flack

If you’ve ever wondered what the celebrity crisis management and PR industry is really about, this show (from True Blood’s Anna Paquin) is for you.

Premieres Feb. 21 on Pop.

Ollie Upton/PopTV
<p>The show that needs no explanation is <a href="https://ew.com/tv/2018/12/04/chelsea-peretti-brooklyn-nine-season-6-exit/">back on network television</a> &mdash; and yes, they&#8217;re going to resolve that season 5 cliffhanger.</p> <p>Premieres Jan. 10 on NBC.&nbsp;</p>
pinterest
Brooklyn Nine-Nine

The show that needs no explanation is back on network television — and yes, they’re going to resolve that season 5 cliffhanger.

Premieres Jan. 10 on NBC. 

Vivian Zink/NBC
<p>This <a href="https://ew.com/creative-work/roswell/">not-a-reboot reboot</a> picks up 10 years after the Roswell High gang graduates, and brings politics into the fold for the first time.</p> <p>Premieres Jan. 15 on the CW.</p>
pinterest
Roswell, New Mexico

This not-a-reboot reboot picks up 10 years after the Roswell High gang graduates, and brings politics into the fold for the first time.

Premieres Jan. 15 on the CW.

Ursula Coyote/The CW
<p>Imagine&nbsp;<em>Moneyball</em>, but in the &rsquo;80&#8217;s, and on illicit drugs. David Caspe, creator of&nbsp;<em>Happy Endings</em>, brings together Don Cheadle, Regina King, Andrew Rannells, and Casey Wilson <a href="https://ew.com/tv/2018/10/19/black-monday-trailer-showtime-don-cheadle/">to rehash</a> the infamous stock market crash.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 20 on Showtime.&nbsp;</p>
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Black Monday

Imagine Moneyball, but in the ’80’s, and on illicit drugs. David Caspe, creator of Happy Endings, brings together Don Cheadle, Regina King, Andrew Rannells, and Casey Wilson to rehash the infamous stock market crash. 

Premieres Jan. 20 on Showtime. 

Erin Simkin/Showtime
<p>It&#8217;s Kimmy&#8217;s <a href="https://ew.com/tv/2018/05/16/unbreakable-kimmy-schmidt-season-4-trailer/">final episodes</a> ever, and they promise a #MeToo revelation, a romance between Jacqueline and guest star Zachary Quinto, and plenty of Ellie Kemper.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 25 on Netflix.</p>
pinterest
Unbreakable Kimmy Schmidt

It’s Kimmy’s final episodes ever, and they promise a #MeToo revelation, a romance between Jacqueline and guest star Zachary Quinto, and plenty of Ellie Kemper. 

Premieres Jan. 25 on Netflix.

Eric Liebowitz/Netflix
<p>This half-hour <a href="https://ew.com/tv/2019/01/03/winter-tv-2019-premiere-dates-january-february-shows/">comedy</a> (starring Molly Shannon) explores what it&#8217;s like for the family members of instant stars. So, not Justin Bieber&#8217;s brother, but kind of Justin Bieber&#8217;s brother.</p> <p>Premieres Jan. 24 on Comedy Central.&nbsp;</p>
pinterest
The Other Two

This half-hour comedy (starring Molly Shannon) explores what it’s like for the family members of instant stars. So, not Justin Bieber’s brother, but kind of Justin Bieber’s brother.

Premieres Jan. 24 on Comedy Central. 

Jon Pack/Amazon Studios
<p>The wonky <a href="https://ew.com/tv/2018/10/30/broad-city-too-girly-fx-abbi-jacobson/">comedy</a> is going out on a high &mdash; literally and figuratively. The guest stars alone &mdash; Mark Consuelos, Amy Sedaris, and Alan Cumming among them &mdash; are reason to tune in to the swan song.&nbsp;</p> <p>Premieres Jan. 24 on Comedy Central.&nbsp;</p>
pinterest
Broad City

The wonky comedy is going out on a high — literally and figuratively. The guest stars alone — Mark Consuelos, Amy Sedaris, and Alan Cumming among them — are reason to tune in to the swan song. 

Premieres Jan. 24 on Comedy Central. 

Cara Howe/Comedy Central
<p><a href="https://ew.com/tv/2018/11/29/donald-glover-ew-entertainers-of-the-year/">Lena Waithe</a> reimagines the classic movie of the same name, following the children of original stars Halle Berry, Eddie Murphy, and Robin Givens as they explore careers in advertising.</p> <p>Premieres Febr. 12 on BET.&nbsp;&nbsp;</p>
pinterest
Boomerang

Lena Waithe reimagines the classic movie of the same name, following the children of original stars Halle Berry, Eddie Murphy, and Robin Givens as they explore careers in advertising.

Premieres Febr. 12 on BET.  

Annette Brown/BET
<p>Do not adjust your screens: That&#8217;s the real name of this <a href="https://ew.com/tv/2019/01/03/winter-tv-2019-premiere-dates-january-february-shows/">show</a>, which explores all the terrible and beautiful awkwardness of middle school.&nbsp;</p> <p>Premieres Feb. 8 on Hulu.&nbsp;</p>
pinterest
Pen15

Do not adjust your screens: That’s the real name of this show, which explores all the terrible and beautiful awkwardness of middle school. 

Premieres Feb. 8 on Hulu. 

ALEX LOMBARDI/Hulu
1 of 16

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1 of 16 Warrick Page/HBO

True Detective

The second season of True Detective may have turned off some early fanatics of this anthology series, but season 3 has an ace up its sleeve: Mahershala Ali. The Oscar winner plays Vietnam-vet-turned-state-detective Wayne Hays, who’s investigating the disappearance of two children in the Ozarks in the 1980s.

Premieres Jan. 13 on HBO. 

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2 of 16 Ben Mark Holzberg/CBS

Star Trek: Discovery

Spock and Captain Pike are back in season 2, which feels like a return to the original series.

Premieres Jan. 17 on CBS All Access.

3 of 16 Clay Enos/TNT

I Am the Night

Wonder Woman dream team Patty Jenkins and Chris Pine reunite for a noir miniseries about a woman who discovers her birth family has a troubling connection to the notorious Black Dahlia murder. 

Premieres Jan. 28 on TNT.

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4 of 16 Larry D. Horricks/ABC

Whiskey Cavalier

Scandal and The Walking Dead finally have something in common. Scott Foley and Lauren Cohan star in a spy drama with a love/hate relationship twist. 

Premieres Feb. 27 on ABC. 

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5 of 16

Wayne

The writers of Deadpool made a YouTube show, so definitely don’t watch this at work. It follows Wayne (duh), a kid from a rough area of Massachusetts who goes on a road trip with his crush after the death of his father. 

Premieres Jan. 16 on YouTube Premium.

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6 of 16 Katie Yu/SYFY

Deadly Class

Lana Condor goes comic book in this action series about students at an elite school for assassins. 

Premieres Jan. 16 on Syfy.

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7 of 16 truTV/WarnerMedia

I'm Sorry

Season 2 of the comedy starring Andrea Savage promises even more awkwardness based on her own life. 

Premieres Jan. 9 on TruTV. 

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8 of 16 Ollie Upton/PopTV

Flack

If you’ve ever wondered what the celebrity crisis management and PR industry is really about, this show (from True Blood’s Anna Paquin) is for you.

Premieres Feb. 21 on Pop.

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9 of 16 Vivian Zink/NBC

Brooklyn Nine-Nine

The show that needs no explanation is back on network television — and yes, they’re going to resolve that season 5 cliffhanger.

Premieres Jan. 10 on NBC. 

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10 of 16 Ursula Coyote/The CW

Roswell, New Mexico

This not-a-reboot reboot picks up 10 years after the Roswell High gang graduates, and brings politics into the fold for the first time.

Premieres Jan. 15 on the CW.

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11 of 16 Erin Simkin/Showtime

Black Monday

Imagine Moneyball, but in the ’80’s, and on illicit drugs. David Caspe, creator of Happy Endings, brings together Don Cheadle, Regina King, Andrew Rannells, and Casey Wilson to rehash the infamous stock market crash. 

Premieres Jan. 20 on Showtime. 

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12 of 16 Eric Liebowitz/Netflix

Unbreakable Kimmy Schmidt

It’s Kimmy’s final episodes ever, and they promise a #MeToo revelation, a romance between Jacqueline and guest star Zachary Quinto, and plenty of Ellie Kemper. 

Premieres Jan. 25 on Netflix.

Advertisement
13 of 16 Jon Pack/Amazon Studios

The Other Two

This half-hour comedy (starring Molly Shannon) explores what it’s like for the family members of instant stars. So, not Justin Bieber’s brother, but kind of Justin Bieber’s brother.

Premieres Jan. 24 on Comedy Central. 

Advertisement
14 of 16 Cara Howe/Comedy Central

Broad City

The wonky comedy is going out on a high — literally and figuratively. The guest stars alone — Mark Consuelos, Amy Sedaris, and Alan Cumming among them — are reason to tune in to the swan song. 

Premieres Jan. 24 on Comedy Central. 

Advertisement
15 of 16 Annette Brown/BET

Boomerang

Lena Waithe reimagines the classic movie of the same name, following the children of original stars Halle Berry, Eddie Murphy, and Robin Givens as they explore careers in advertising.

Premieres Febr. 12 on BET.  

Advertisement
16 of 16 ALEX LOMBARDI/Hulu

Pen15

Do not adjust your screens: That’s the real name of this show, which explores all the terrible and beautiful awkwardness of middle school. 

Premieres Feb. 8 on Hulu. 

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