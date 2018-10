The Chainsmokers

55 of 55

55 of 55

54 of 55

54 of 55

53 of 55

53 of 55

Bad Bunny and J Balvin

52 of 55

52 of 55

51 of 55

51 of 55

50 of 55

50 of 55

49 of 55

49 of 55

48 of 55

48 of 55

47 of 55

47 of 55

46 of 55

46 of 55

45 of 55

45 of 55

Future Zahir Wilburn and Ciara

44 of 55

44 of 55

Brittney Marie Cole, Brian Kelley, Tyler Hubbard (Florida Georgia Line), and Hayley Stommel

43 of 55

43 of 55

42 of 55

42 of 55

41 of 55

41 of 55

40 of 55

40 of 55

39 of 55

39 of 55

38 of 55

38 of 55

37 of 55

37 of 55

36 of 55

36 of 55 John Shearer/Getty Images

35 of 55

35 of 55

34 of 55

34 of 55

Cobie Smulders and Taran Killam

33 of 55

33 of 55

Ty Dolla $ign and Lauren Jauregui

32 of 55

32 of 55

Evan Ross and Ashlee Simpson

31 of 55

31 of 55 Frazer Harrison/Getty

30 of 55

30 of 55 Steve Granitz/WireImage

29 of 55

29 of 55 Steve Granitz/WireImage

28 of 55

28 of 55 Steve Granitz/WireImage

27 of 55

27 of 55 John Shearer/Getty

26 of 55

26 of 55 Steve Granitz/WireImage

25 of 55

25 of 55 Steve Granitz/WireImage

24 of 55

24 of 55 Steve Granitz/WireImage

23 of 55

23 of 55 John Shearer/Getty

22 of 55

22 of 55 Steve Granitz/WireImage

21 of 55

21 of 55 Steve Granitz/WireImage

20 of 55

20 of 55 Steve Granitz/WireImage

19 of 55

19 of 55 John Shearer/Getty

18 of 55

18 of 55 Steve Granitz/WireImage

17 of 55

17 of 55 Steve Granitz/WireImage

16 of 55

16 of 55 Steve Granitz/WireImage

15 of 55

15 of 55 Steve Granitz/WireImage

14 of 55

14 of 55 Steve Granitz/WireImage

13 of 55

13 of 55 Steve Granitz/WireImage

12 of 55

12 of 55 Steve Granitz/WireImage

11 of 55

11 of 55 John Shearer/Getty

10 of 55

10 of 55 Steve Granitz/WireImage

9 of 55

9 of 55 Steve Granitz/WireImage

8 of 55

8 of 55 Steve Granitz/WireImage

Rambo Jennings and Tina Guo

7 of 55

7 of 55 Steve Granitz/WireImage

6 of 55

6 of 55 Steve Granitz/WireImage

5 of 55

5 of 55 Steve Granitz/WireImage

4 of 55

4 of 55 Steve Granitz/WireImage

3 of 55

3 of 55 Steve Granitz/WireImage

2 of 55

2 of 55 Steve Granitz/WireImage

1 of 55

1 of 55 Steve Granitz/WireImage

1 of 55

1 of 55

The Chainsmokers

Bad Bunny and J Balvin

Future Zahir Wilburn and Ciara

Brittney Marie Cole, Brian Kelley, Tyler Hubbard (Florida Georgia Line), and Hayley Stommel

Cobie Smulders and Taran Killam

Ty Dolla $ign and Lauren Jauregui

Evan Ross and Ashlee Simpson

Rambo Jennings and Tina Guo