Critical Mass

Here’s how a sampling of critics from across the country grade 10 current releases.

Catch Me if You Can

B+ JAMI BERNARD NY Daily News B- MIKE CLARK USA Today A JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer B ROGER EBERT Chicago Sun-Times B RITA KEMPLEY Washington Post B LIAM LACEY Toronto Globe and Mail B+ MICK LASALLE San Francisco Chronicle B- TODD McCARTHY Variety B+ CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer B+ RENE RODRIGUEZ The Miami Herald B ENTERTAINMENT WEEKLY B CRITICS’ AVERAGE

Chicago

A- [JAMI BERNARD NY Daily News] A [MIKE CLARK USA Today] A- [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] A- [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] B [RITA KEMPLEY Washington Post] B+ [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] A [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B [TODD McCARTHY Variety] B+ [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] A- [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] A- [ENTERTAINMENT WEEKLY] A- [CRITICS’ AVERAGE]

Confessions of a Dangerous Mind

B+ [JAMI BERNARD NY Daily News] B+ [MIKE CLARK USA Today] A [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] B+ [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] B+ [RITA KEMPLEY Washington Post] B [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] B- [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B- [TODD McCARTHY Variety] B- [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] — [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] B+ [ENTERTAINMENT WEEKLY] B+ [CRITICS’ AVERAGE]

Gangs of New York

A- [JAMI BERNARD NY Daily News] A- [MIKE CLARK USA Today] A [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] B [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] B- [RITA KEMPLEY Washington Post] A- [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] B [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B+ [TODD McCARTHY Variety] A- [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] B [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] A- [ENTERTAINMENT WEEKLY] B+ [CRITICS’ AVERAGE]

The Hours

A- [JAMI BERNARD NY Daily News] A- [MIKE CLARK USA Today] B+ [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] B+ [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] A- [RITA KEMPLEY Washington Post] A- [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] A [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B [TODD McCARTHY Variety] B [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] B [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] B- [ENTERTAINMENT WEEKLY] B+ [CRITICS’ AVERAGE]

Just Married

— [JAMI BERNARD NY Daily News] D [MIKE CLARK USA Today] — [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] D [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] C- [RITA KEMPLEY Washington Post] C [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] B- [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] — [TODD McCARTHY Variety] C [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] C [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] C+ [ENTERTAINMENT WEEKLY] C [CRITICS’ AVERAGE]

Kangaroo Jack

— [JAMI BERNARD NY Daily News] D+ [MIKE CLARK USA Today] — [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] — [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] — [RITA KEMPLEY Washington Post] D [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] — [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] — [TODD McCARTHY Variety] C [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] — [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] D [ENTERTAINMENT WEEKLY] D+ [CRITICS’ AVERAGE]

Nicholas Nickleby

B [JAMI BERNARD NY Daily News] A- [MIKE CLARK USA Today] A- [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] A- [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] B [RITA KEMPLEY Washington Post] B [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] B+ [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B [TODD McCARTHY Variety] — [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] — [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] B+ [ENTERTAINMENT WEEKLY] B+ [CRITICS’ AVERAGE]

The Pianist

A- [JAMI BERNARD NY Daily News] A- [MIKE CLARK USA Today] B [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] B+ [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] A [RITA KEMPLEY Washington Post] A [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] A [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] B- [TODD McCARTHY Variety] B+ [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] B+ [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] A- [ENTERTAINMENT WEEKLY] A- [CRITICS’ AVERAGE]

25th Hour

D [JAMI BERNARD NY Daily News] C- [MIKE CLARK USA Today] B+ [JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer] B+ [ROGER EBERT Chicago Sun-Times] C+ [RITA KEMPLEY Washington Post] B+ [LIAM LACEY Toronto Globe and Mail] A+ [MICK LASALLE San Francisco Chronicle] C [TODD McCARTHY Variety] B+ [CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer] B+ [RENE RODRIGUEZ The Miami Herald] B+ [ENTERTAINMENT WEEKLY] B- [CRITICS’ AVERAGE]