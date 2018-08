Critical Mass

Here’s how a sampling of critics and movie audiences from across the country grade 10 current releases.

About a Boy

A- EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B+ JAMI BERNARD NY Daily News A- MIKE CLARK USA Today A JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer A ROGER EBERT Chicago Sun-Times B+ RITA KEMPLEY Washington Post — LIAM LACEY Toronto Globe and Mail — TODD McCARTHY Variety A- CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer A- RENE RODRIGUEZ The Miami Herald B+ ENTERTAINMENT WEEKLY A- CRITICS’ AVERAGE

Bad Company

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass D JAMI BERNARD NY Daily News D MIKE CLARK USA Today C JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer C- ROGER EBERT Chicago Sun-Times — RITA KEMPLEY Washington Post C- LIAM LACEY Toronto Globe and Mail — TODD McCARTHY Variety — CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer D RENE RODRIGUEZ The Miami Herald B- ENTERTAINMENT WEEKLY C- CRITICS’ AVERAGE

The Bourne Identity

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B+ JAMI BERNARD NY Daily News — MIKE CLARK USA Today A- JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer — ROGER EBERT Chicago Sun-Times B+ RITA KEMPLEY Washington Post B LIAM LACEY Toronto Globe and Mail B+ TODD McCARTHY Variety B CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer C+ RENE RODRIGUEZ The Miami Herald C+ ENTERTAINMENT WEEKLY B CRITICS’ AVERAGE

Divine Secrets…

B+ EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B JAMI BERNARD NY Daily News C MIKE CLARK USA Today C+ JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer D ROGER EBERT Chicago Sun-Times C RITA KEMPLEY Washington Post C LIAM LACEY Toronto Globe and Mail C+ TODD McCARTHY Variety C+ CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer C RENE RODRIGUEZ The Miami Herald C ENTERTAINMENT WEEKLY C CRITICS’ AVERAGE

The Fast Runner…

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass — JAMI BERNARD NY Daily News — MIKE CLARK USA Today — JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer A ROGER EBERT Chicago Sun-Times — RITA KEMPLEY Washington Post A LIAM LACEY Toronto Globe and Mail — TODD McCARTHY Variety A- CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer — RENE RODRIGUEZ The Miami Herald A ENTERTAINMENT WEEKLY A CRITICS’ AVERAGE

Insomnia

B EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B JAMI BERNARD NY Daily News A MIKE CLARK USA Today B+ JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer B+ ROGER EBERT Chicago Sun-Times B+ RITA KEMPLEY Washington Post B+ LIAM LACEY Toronto Globe and Mail B+ TODD McCARTHY Variety B CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer B+ RENE RODRIGUEZ The Miami Herald A- ENTERTAINMENT WEEKLY B+ CRITICS’ AVERAGE

Scooby-Doo

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass — JAMI BERNARD NY Daily News — MIKE CLARK USA Today D JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer — ROGER EBERT Chicago Sun-Times D- RITA KEMPLEY Washington Post D LIAM LACEY Toronto Globe and Mail D TODD McCARTHY Variety C+ CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer D+ RENE RODRIGUEZ The Miami Herald C- ENTERTAINMENT WEEKLY D+ CRITICS’ AVERAGE

The Sum of All Fears

B EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B JAMI BERNARD NY Daily News C MIKE CLARK USA Today B- JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer B+ ROGER EBERT Chicago Sun-Times C+ RITA KEMPLEY Washington Post C LIAM LACEY Toronto Globe and Mail — TODD McCARTHY Variety C CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer B RENE RODRIGUEZ The Miami Herald B- ENTERTAINMENT WEEKLY B- CRITICS’ AVERAGE

Undercover Brother

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B- JAMI BERNARD NY Daily News B MIKE CLARK USA Today B- JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer — ROGER EBERT Chicago Sun-Times — RITA KEMPLEY Washington Post — LIAM LACEY Toronto Globe and Mail C TODD McCARTHY Variety B CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer A- RENE RODRIGUEZ The Miami Herald C+ ENTERTAINMENT WEEKLY B- CRITICS’ AVERAGE

Windtalkers

— EW READERS http://www.ew.com/criticalmass B- JAMI BERNARD NY Daily News B- MIKE CLARK USA Today B- JOANNA CONNORS Cleveland Plain Dealer — ROGER EBERT Chicago Sun-Times — RITA KEMPLEY Washington Post C+ LIAM LACEY Toronto Globe and Mail — TODD McCARTHY Variety C+ CARRIE RICKEY Philadelphia Inquirer C- RENE RODRIGUEZ The Miami Herald B- ENTERTAINMENT WEEKLY C+ CRITICS’ AVERAGE

