CRITICAL MASS

Here’s how a sampling of critics and movie audiences from across the country grade 10 current releases.

BEAVIS AND BUTT-HEAD… (Paramount)

B+ CINEMASCORE Audiences across the U.S. B- ROGER EBERT Siskel & Ebert B GENE SISKEL Siskel & Ebert C JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate B- STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate C- MIKE CLARK USA Today B- ENTERTAINMENT WEEKLY C+ AVERAGE*

THE EVENING STAR (Paramount)

A- [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]D [ROGER EBERT Siskel & Ebert]D [GENE SISKEL Siskel & Ebert]C [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate] — [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]D [MIKE CLARK USA Today]C+ [ENTERTAINMENT WEEKLY]D+ [AVERAGE*]

EVITA (Hollywood/Cinergi)

— [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]A- [ROGER EBERT Siskel & Ebert]B [GENE SISKEL Siskel & Ebert]C [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate] — [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]B- [MIKE CLARK USA Today]C- [ENTERTAINMENT WEEKLY]B- [AVERAGE*]

GHOSTS OF MISSISSIPPI (Castle Rock)

A- [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]C [ROGER EBERT Siskel & Ebert]C [GENE SISKEL Siskel & Ebert]B [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate]B- [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]D+ [MIKE CLARK USA Today]C- [ENTERTAINMENT WEEKLY]C [AVERAGE*]

MICHAEL (New Line)

A- [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]B [ROGER EBERT Siskel & Ebert]B- [GENE SISKEL Siskel & Ebert]B [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate]C [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]C- [MIKE CLARK USA Today]D+ [ENTERTAINMENT WEEKLY]C+ [AVERAGE*]

MOTHER (Paramount)

— [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]B+ [ROGER EBERT Siskel & Ebert]B- [GENE SISKEL Siskel & Ebert]A [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate]B [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]B [MIKE CLARK USA Today]B+ [ENTERTAINMENT WEEKLY]B+ [AVERAGE*]

THE PEOPLE VS. LARRY FLYNT (Columbia)

— [CINEMASCORE Audiences across the U.S.]A [ROGER EBERT Siskel & Ebert]A- [GENE SISKEL Siskel & Ebert]A [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate]B [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]A [MIKE CLARK USA Today]A [ENTERTAINMENT WEEKLY]A- [AVERAGE*]

THE PORTRAIT OF A LADY (Gramercy)

— [CINEMASCORE Audiences across the U.S.] — [ROGER EBERT Siskel & Ebert]B [GENE SISKEL Siskel & Ebert]B+ [JAMI BERNARD Knight-Ridder Syndicate]B [STEVEN REA Knight-Ridder Syndicate]B- [MIKE CLARK USA Today]B- [ENTERTAINMENT WEEKLY]B [AVERAGE*]